Trump reporte le renvoi d'immigrés illégaux

Donald Trump a annoncé samedi avoir reporté à la demande de l'opposition démocrate une vague d'arrestations de familles de sans-papiers. Elle devait débuter dimanche dans une dizaine de grandes villes des Etats-Unis.

«A la demande des démocrates, j'ai reporté de deux semaines le processus de renvoi des immigrés illégaux (expulsion) pour voir si les démocrates et les républicains parviennent à trouver ensemble une solution aux problèmes de l'asile et à la frontière sud», a tweeté le président américain. S'ils n'y parviennent pas, «les expulsions débuteront», a-t-il ajouté.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!