Trump s'exprimera sur l'Iran vers 17 heures

Le président américain Donald Trump s'exprimera mercredi en fin de matinée depuis la Maison Blanche après les frappes iraniennes sur des bases abritant des soldats américains en Irak. L'allocution présidentielle aura lieu à 17 heures heure suisse, a précisé l'exécutif américain.

L'Iran a revendiqué ces tirs de missiles en représailles à la frappe américaine qui a tué le puissant général Qassem Soleimani, architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient. Au total, 22 missiles sol-sol se sont abattus sur les bases de Aïn al-Assad (ouest) et Erbil (nord), où sont stationnés certains des 5200 soldats américains déployés en Irak.

La seule réaction du milliardaire républicain à ce stade a été un tweet un peu énigmatique à la tonalité plutôt apaisante. «Tout va bien! Missiles envoyés depuis l'Iran contre deux bases militaires en Irak. L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien!», a-t-il écrit mercredi soir. «Nous avons l'armée la plus puissante et la mieux équipée au monde, de loin!», a-t-il ajouté.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.