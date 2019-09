Trump tacle la Californie pour ses sans-abri

Le président américain Donald Trump s'est inquiété mardi du nombre de sans-abri en Californie, accusant les autorités locales de risquer de «détruire» leurs villes.

«Nous ne pouvons pas laisser Los Angeles, San Francisco et de nombreuses autres grandes villes se détruire en laissant faire cela», a déclaré à la presse le président républicain, qui critique depuis des mois la Californie et ses adversaires démocrates sur leur gestion des sans domicile fixe, un problème chronique dans cet Etat pourtant très riche et progressiste.

Il a souligné l'impact pour le secteur immobilier d'une telle situation. «Je parle avec des locataires, dans certains cas des gens qui viennent de l'étranger (...) Ils veulent quitter le pays. Ils n'arrivent pas à croire ce qui se passe», a lancé Donald Trump à bord de son avion Air Force One qui s'est posé mardi en fin de matinée à Mountain View, près de San Francisco.

“We have people living in our… best highways our best streets, our best entrances to buildings and… people in those buildings pay tremendous taxes, where they went to those locations because of the prestige,” Trump said. https://t.co/yA25CuiJvO