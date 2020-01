Trump veut changer les repas dans les cantines

Pizzas et frites pourraient reprendre toute leur place dans les cantines scolaires américaines, l'administration Trump voulant de nouveau revenir sur le programme initié par Michelle Obama pour promouvoir des repas plus sains dans les écoles.

Le ministre américain de l'Agriculture Sonny Perdue a présenté vendredi une proposition de réforme fédérale pour «assouplir» le programme de l'ex-Première dame, qui fête ce même jour son 56e anniversaire. Partant du constat que les élèves jettent la nourriture qui leur est proposée si elle n'est pas «appétissante», il propose par exemple non de rayer les légumes du menu, mais de les présenter sous forme de frites.

Schools and school districts continue to tell us that there is still too much food waste and that more common-sense flexibility is needed to provide students nutritious and appetizing meals. We listened and now we’re getting to work. https://t.co/9cqYHlInuU