Trump veut durcir les sanctions contre l'Iran

Les sanctions contre l'Iran vont bientôt être «considérablement» durcies, a lancé mercredi le président américain Donald Trump, après que Téhéran a annoncé que ses réserves d'uranium enrichi avaient dépassé la limite imposée par l'accord de Vienne de 2015.

«L'Iran enrichit (de l'uranium) depuis longtemps en secret, en violation totale» de ce pacte sur le nucléaire iranien dont Washington s'est retiré l'an dernier, a tweeté M. Trump. «Les sanctions vont bientôt être durcies, considérablement!», a-t-il ajouté.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially!