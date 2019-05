Tueur en série exécuté 35 ans après les faits

Un tueur en série américain doit être exécuté jeudi en Floride, 35 ans après avoir violé et tué au moins huit jeunes femmes dans la région de Tampa Bay. Robert L., dit «Bobby», 65 ans, doit recevoir une injection létale à 18 heures (22 heures GMT) dans la prison d'Etat de Floride, à Raiford.

Il a été condamné à la peine capitale en septembre 1985 pour le meurtre d'une jeune femme commis un an plus tôt. Lors de l'enquête, il a avoué sept assassinats supplémentaires et de nombreux viols, selon l'ordre d'exécution.

Le «violeur des petites annonces»

Ce père de deux enfants, tout juste divorcé, a basculé dans la violence au début des années 1980. Il a d'abord sélectionné ses victimes en épluchant les petites annonces dans la presse locale. Il contactait des femmes qui voulaient vendre des objets, se rendait à leur domicile et les violait, avant de s'enfuir. Les médias l'avaient alors surnommé «le violeur des petites annonces».

En 1984, Robert L. est passé au meurtre. En l'espace de huit mois, il a kidnappé au moins huit femmes, les a ligotées, violées, étouffées ou égorgées avant d'abandonner leurs cadavres.

En septembre, il a enlevé une jeune fille de 17 ans qui rentrait chez elle à vélo. Après avoir été violée à plusieurs reprises, elle a réussi à le convaincre de la laisser partir et a ensuite donné son signalement à la police.

Recours multiples

Depuis sa condamnation, Robert L. a multiplié en vain les recours en justice. Une dernière demande de sursis, introduite auprès de la Cour suprême, restait pendante à quelques heures de l'horaire fixé pour son exécution.

Ses avocats évoquent plusieurs motifs, notamment le fait qu'il souffre d'une épilepsie. Pour eux, le cocktail létal retenu ne va pas bien fonctionner et risque de lui causer d'importantes souffrances, en violation de la Constitution.

Sept exécutions ont eu lieu depuis le début de l'année aux Etats-Unis.