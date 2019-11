L'Ukraine récupère trois navires militaires capturés

Moscou a dit avoir remis lundi à l'Ukraine trois navires militaires saisis un an plus tôt lors d'un incident naval, à trois semaines d'un sommet pour relancer le règlement du conflit dans l'est ukrainien.

«Trois navires de la marine ukrainienne qui avaient violé en novembre 2018 la frontière russe lors d'une provocation délibérée de Kiev dans le détroit de Kertch, et qui avaient été saisis par les forces de l'ordre russes, ont été remis à l'Ukraine» a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Les autorités ukrainiennes n'ont pas confirmé réception des bateaux dans l'immédiat. (ats/nxp)