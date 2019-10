Un 2e lanceur d'alerte prêt à témoigner sur Trump

Un deuxième lanceur d'alerte est prêt à témoigner sur le président américain Donald Trump, visé par une enquête parlementaire en vue d'une procédure de destitution du président américain, a indiqué son avocat cité dimanche par la chaîne de télévision ABC.

Coup de fil controversé

Mark Zaid, qui représente le premier lanceur d'alerte dont le signalement a provoqué l'ouverture de cette enquête, a indiqué à ABC News que son client était également membre des services de renseignement et avait une connaissance directe de certains des éléments évoqués par son confrère, en lien avec une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien.

Ce deuxième lanceur d'alerte a été entendu par l'inspecteur général des services de renseignement, Michael Atkinson, toujours selon M. Zaid cité par la chaîne. Mais il n'a pas encore contacté ou été contacté par les commissions parlementaires menant l'enquête.

