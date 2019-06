Un boss de la 'Ndrangheta s'évade en Uruguay

Le mafieux italien Rocco Morabito, l'un des dix criminels les plus recherchés au monde, s'est évadé dimanche soir d'une prison uruguayenne où il était incarcéré depuis 2017 dans l'attente de son extradition vers l'Italie.

Détenues dans un centre pénitentiaire situé au centre-ville de Montevideo, «quatre personnes se sont échappées par les toits du bâtiment au moyen d'un trou», a annoncé lundi le ministère uruguayen de l'Intérieur dans un communiqué.

«Parmi les fugitifs figure l'Italien Rocco Morabito, qui était en attente d'extradition de la part de la justice italienne pour trafic international de drogue», a précisé le ministère. Les autres évadés sont deux hommes recherchés par la justice brésilienne et un troisième par l'Argentine.

«Déconcertant et grave»

Les fugitifs ont pénétré aux alentours de 23H30 locales dans une «habitation voisine» située au cinquième étage d'un immeuble, où la propriétaire, Elida Ituarte, 70 ans, avait laissé une fenêtre ouverte malgré l'épais brouillard tombé sur la capitale uruguayenne.

«Que faites-vous? Qui êtes-vous?» leur a lancé la septuagénaire. Prétextant une visite à la demande de la copropriété «pour réparer une fuite d'eau», les malfaiteurs lui ont réclamé la clé de l'appartement, qu'elle a elle-même ouvert, avant de s'enfuir par les escaliers et de disparaître, a-t-elle raconté à l'AFP.

Le gouvernement italien a immédiatement réagi à cette évasion : «il est déconcertant et grave qu'un criminel comme Rocco Morabito, boss de la 'Ndrangheta, ait réussi à s'évader d'une prison d'Uruguay où il était en attente d'extradition vers l'Italie», a déploré dans un communiqué le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini.

