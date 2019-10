Un cargo sombre dans un réserve naturelle

Un cargo transportant des bobines d'acier s'est échoué dans la nuit de samedi à dimanche en plein coeur de la célèbre réserve naturelle de Bonifacio, dans l'île française de Corse, un accident qui n'a pas entraîné de pollution dans l'immédiat.

Dimanche vers 3h (1h GMT), le Rhodanus, battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda, avec à son bord sept membres d'équipage, devait pénétrer dans les bouches de Bonifacio, haut lieu touristique français dans cette île méditerranéenne.

Vigilance

«Mais il n'a pas viré à temps et a poursuivi sa route vers la côte en dépit des appels répétés du Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en Corse, du sémaphore de Pertusato et de la station italienne Maddalena pendant près de 50 minutes», a indiqué la préfecture maritime.

«A ce stade, aucune pollution n'est constatée, mais nous avons par précaution déclenché des moyens de lutte antipollution et restons vigilants sur l'évolution de la situation», a réagi en milieu de journée sur Twitter la ministre française de la Transition écologique Elisabeth Borne.

«Tout le monde est sain et sauf. Le risque que l'on doit dorénavant gérer, c'est que ce navire reprenne la mer sans qu'il n'y ait de pollution», a abondé le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci, joint par l'AFP. Posé sur le fond, le Rhodanus n'a pas de gîte (reste droit, NDLR) et «aucune pollution n'est constatée», a affirmé la préfecture maritime.

«Il n'aurait jamais dû se trouver là»

La remise à flot devrait intervenir «dans les prochains jours», a précisé dans la soirée une porte-parole de la préfecture maritime. «Le navire se trouve en plein milieu des archipels de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio dans une zone de protection renforcée, très sensible du point de vue environnemental», a souligné le directeur de la réserve, Jean-Michel Culioli, qui se trouvait sur place.

«Il n'aurait jamais dû se trouver là. Nous restons très vigilants», a insisté le responsable de la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine. Situées entre la Corse et la Sardaigne, les bouches de Bonifacio s'étendent sur 80.000 hectares. En 2011, le détroit a été reconnu par l'Organisation maritime internationale comme Zone maritime particulièrement vulnérable.

Le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Flandre et le bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution Jason ont appareillé de Toulon (sud-est de la France). Des moyens italiens ont également été sollicités. Un arrêté interdisant la navigation et les activités nautiques dans un rayon de 1.000 mètres autour du navire a été pris.

Gendarmes à bord

Construit en 1998, le Rhodanus, qui transporte 2650 tonnes de bobines d'acier, est parti «du port italien de Tarente et devait rejoindre lundi Port-Saint-Louis-du-Rhône» (sud de la France), selon la préfecture maritime.

«Des gendarmes sont à bord pour savoir ce qui s'est passé», a ajouté la préfecture, confirmant que le navire avait déjà rencontré des difficultés en 2010 à Porto-Vecchio. Selon le journal Corse-Matin, les «garde-côtes sardes avaient tenté d'alerter le commandement mais le pilote s'était endormi».

«Le pire avait été évité par un changement de cap à 500 mètres avant l'impact annoncé», relate le journal français. cor-est/mdm/lp/cls (afp/nxp)