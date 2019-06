Un des volcans les plus redoutés entre en éruption

Le volcan Ulawun en Papouasie-Nouvelle-Guinée, considéré comme l'un des plus dangereux au monde, est entré en éruption mercredi, a-t-on appris auprès des autorités. Celles-ci ont fait procéder à des évacuations.

«L'activité volcanique au Mont Ulawun a débuté à 7H00 ce matin après de faibles grondements et émissions», a déclaré Leo Porikura, un responsable du bureau des urgences de la Nouvelle-Bretagne. Les émissions de cendres ont été précédées d'une activité sismique accrue.

«L'observatoire des volcans de Rabaul a déclaré une alerte de niveau 1, prévenant qu'une éruption était possible», a-t-il ajouté, précisant que les villageois vivant aux abords du volcan avaient été évacués et qu'une équipe des services d'urgence avait été dépêchée sur place.

