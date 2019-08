Un élu républicain dérape en défendant l'IVG

Un élu américain ultra-conservateur, fermement opposé à l'avortement dans toutes les circonstances, a fait scandale mercredi en estimant que c'est grâce aux viols et aux incestes survenus au cours de l'Histoire que l'espèce humaine a survécu.

Le républicain Steve King, 70 ans, défendait ses positions sur l'avortement, auquel il est opposé même en cas de viol ou d'inceste, au cours d'un discours devant un groupe de conservateurs à Urbandale, dans l'Iowa, l'Etat qu'il représente au Congrès.

«Et si on remontait tous les arbres généalogiques et qu'on en retirait ceux qui ont été le produit de viol ou d'inceste? Est-ce qu'il resterait un humain dans le monde?», s'est-il demandé dans ce discours dont la vidéo a été publiée par le quotidien local, le «Des Moines Register». «Vu toutes les guerres, tous les viols, tous les pillages qui ont eu lieu (...), je ne peux pas affirmer que je n'en suis pas le produit», a-t-il ajouté. «J'aime à penser que chacune de nos vies et aussi précieuse que les autres».

