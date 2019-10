Un insecte nommé Greta

Un minuscule coléoptère couleur miel a été baptisé vendredi du nom de l'activiste Greta Thunberg par l'entomologiste qui a découvert son existence, a annoncé le Musée des sciences naturelles de Londres.

«J'ai choisi ce nom parce que je suis très impressionné par le travail de la jeune militante et je voulais rendre hommage à sa contribution exceptionnelle aux questions environnementales», a expliqué Michael Darby, qui a découvert le petit coléoptère de la sous-famille ptinidae parmi les 22 millions de spécimens de la collection du musée.

«Nelloptodes gretae» mesure moins d'un millimètre de long et ne possède ni yeux, ni ailes. Il a été collecté dans le sol de Nairobi dans les années 1960, a précisé le musée dans un communiqué.

