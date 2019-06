Un pétrolier norvégien «attaqué» en mer d'Oman

Le pétrolier Front Altair, propriété du groupe norvégien Frontline, a été «attaqué» jeudi matin entre les Emirats et l'Iran, trois explosions ayant été signalées à bord, ont annoncé les autorités maritimes norvégiennes en précisant qu'aucun membre d'équipage n'avait été blessé. Une attaque dans la même zone aurait visé un autre navire, le Kokuka Courageous, a ajouté la Direction norvégienne des affaires maritimes dans un communiqué.

Rumours that the Front Altair has sunk seem to be incorrect. A well-placed source just told me "everything is still afloat". Keep checking back in with our story here, as we keep updating it with new info: https://t.co/PU94tSn4Go