Un «sniper» américain de l'EI inculpé à New York

Un Américain a été inculpé vendredi à New York pour avoir rejoint le groupe Etat islamique où il était devenu tireur d'élite et «émir» de l'organisation djihadiste, a annoncé le ministère américain de la Justice.

Ruslan M., né au Khazakstan et naturalisé américain, est notamment accusé d'avoir «fourni un soutien matériel» à une «organisation terroriste étrangère».

Capturé par les Forces démocratiques syriennes (FDS) qui l'ont remis «récemment» à la police fédérale américaine, il doit comparaître devant un tribunal dans l'après-midi, a précisé le ministère dans un communiqué.

#BREAKING: Naturalized U.S. citizen — Ruslan Maratovich Asainov — who allegedly became an ISIS sniper and weapons instructor, is charged by federal authorities in New York with helping the terrorist organization. pic.twitter.com/bBj6ZkwYCa