Une altercation et il le fauche mortellement

Un homme a reconnu avoir volontairement percuté deux hommes au volant de sa voiture, ce week-end à Bethoncourt (Doubs), tuant l'un d'eux et blessant le second, a annoncé lundi le parquet de Montbéliard, sans préciser les raisons de son geste.

Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche dans cette commune de l'agglomération de Montbéliard.

Selon les témoignages recueillis sur place par les enquêteurs, «une première altercation» a eu lieu «entre la victime (décédée), accompagnée de son beau-frère, et un premier groupe d'individus, pour un motif pour l'heure non clairement déterminé», a indiqué dans un communiqué la procureure de la République, Carine Greff.

«Règlement de comptes»

Un véhicule est ensuite arrivé sur les lieux et a «volontairement percuté» les deux hommes, causant le décès de l'un d'eux et blessant son beau-frère, avant de prendre la fuite, selon Mme Greff.

D'après le quotidien L'Est Républicain, qui évoque un possible «règlement de comptes», la victime est morte «écrasée contre un grillage» tandis que son beau-frère a été «projeté au sol».

Rapidement placé en garde à vue, un premier individu a été mis hors de cause. Un second, à son tour placé en garde à vue, a reconnu être le conducteur du véhicule et indiqué avoir volontairement foncé sur les deux hommes, selon la magistrate.

Il «devrait être présenté prochainement à un magistrat instructeur», a ajouté Mme Greff. (afp/nxp)