L'unique girafe blanche tuée par des braconniers

L'unique girafe blanche femelle répertoriée au Kenya, et son petit ont été tués par des braconniers dans une réserve de l'est du pays, a annoncé mardi une association locale. Ces animaux extrêmement rares n'ont été signalés dans aucun autre pays du monde.

Les corps des deux girafes aux peaux blanches en raison d'une pigmentation rarissime ont été trouvés «à l'état de squelette après avoir été tués par des braconniers» dans une réserve de Garissa, dans l'est du Kenya.

Après leur disparition, il ne reste en vie qu'une seule girafe blanche, un mâle, dont la mère était la femelle abattue par des chasseurs, a indiqué dans un communiqué l'association locale Ishaqbini Hirola, qui gère la réserve.

