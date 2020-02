Aucun vainqueur officialisé dans l'Iowa

Les candidats Bernie Sanders et Pete Buttigieg sont arrivés quasi à égalité dans le premier vote des primaires présidentielles démocrates, selon des résultats portant sur 100% des bureaux de vote, publiés jeudi soir. Le vote s'était tenu lundi dans l'Iowa.

Le parti n'a cependant déclaré aucun vainqueur, en raison d'un bug informatique de l'application mobile du parti démocrate qui avait empêché la publication des résultats lundi. Selon ces résultats complets, le centriste Pete Buttigieg, 38 ans, ancien maire de South Bend, a obtenu 26,2% des suffrages, talonné par le sénateur socialiste Bernie Sanders, 78 ans, avec 26,1%.

La sénatrice progressiste Elizabeth Warren restait en troisième position à 18,0%, tandis que l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, est arrivé quatrième avec 15,8% des voix. La sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar a engrangé 12,3% des votes.

Réexamen demandé

Plus tôt dans la journée jeudi, le chef du parti démocrate américain, Tom Perez, avait appelé à réexaminer les résultats de cette primaire, après l'apparition d'erreurs dans les chiffres partiels publiés.

Enough is enough. In light of the problems that have emerged in the implementation of the delegate selection plan and in order to assure public confidence in the results, I am calling on the Iowa Democratic Party to immediately begin a recanvass.