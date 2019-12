Vaste évacuation à Brindisi pour une bombe de 1941

Près de 54'000 personnes, soit plus de la moitié de la population de la ville, ont été évacuées dimanche à Brindisi (sud), pour permettre de désamorcer une bombe britannique datant vraisemblablement de 1941, la plus grande opération de ce genre en Italie depuis la fin de la guerre, selon les médias.

Anche a Ortucchio in provincia di L’Aquila i nostri #artificieri del 6º Reggimento Genio Pionieri hanno disinnescato una #bomba risalente al 2º Conflitto Mondiale #EsercitoItaliano #AlserviziodelPaese #dipiùinsieme #IosonounSoldato pic.twitter.com/eVpQGzmE6P — Esercito Italiano (@Esercito) December 15, 2019

Un rayon de 1,5 km

La bombe, d'un mètre de long et plus de 220 kg, a été retrouvée le 2 novembre lors de travaux d'aménagement d'une salle de cinéma et endommagée alors par un engin de chantier, rendant l'opération plus délicate, écrit le quotidien La Repubblica.

Dans un rayon de plus de 1,5 km autour du lieu où la bombe a été retrouvée, toute la population a dû évacuer et, dans un rayon plus restreint, de 500 m, le gaz a été coupé. Pendant la durée du travail des artificiers, le trafic aérien et les lignes de chemin de fer ont également été interrompus dans la zone.

Plus de 1000 membres des forces de l'ordre et 250 volontaires de la Protection civile ont participé à cette opération qui s'est achevée à la mi-journée.

Concluse a Brindisi le operazioni di disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale. Oltre 50.000 le persone che è stato necessario allontanare dalla zona rossa, la più grande evacuazione in tempo di pace. L'ordigno verrà fatto brillare domani pic.twitter.com/kU0Y9HDsK5 — Tg3 (@Tg3web) December 15, 2019

217 détenus déplacés

La bombe a été désamorcée par des artificiers de l'armée qui provoqueront lundi son explosion dans un lieu isolé.

Selon l'agence AGI, l'évacuation de ce qui représente plus de la moitié de la population de cette ville d'environ 87'000 habitants avait débuté samedi avec le transfert de 217 détenus de la prison locale vers d'autres prisons.

Ce genre d'évacuations est assez fréquent en Italie, même si le nombre de personnes concernées dimanche est hors du commun.

Il y a deux semaines par exemple, 10'000 personnes avaient ainsi été évacuées du centre de Turin (nord) pour la même raison tandis que début septembre c'étaient 36'000 personnes de Battipaglia, dans le sud du pays, qui ont dû quitter leurs logis. (afp/nxp)