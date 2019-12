Vaste trafic de drogue européen démantelé

Les polices de plusieurs pays européens ont procédé à l'arrestation de onze ressortissants néerlandais et saisi d'importantes quantités de drogues après un an d'enquête sur une organisation criminelle active dans toute l'Europe.

«Les autorités nationales d'Allemagne, du Danemark, d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Suède, du Royaume-Uni et de Norvège, avec le soutien actif d'Eurojust, ont démantelé un groupe de crime organisé impliqué dans le trafic de drogue», a annoncé vendredi l'unité européenne de coopération judiciaire.

Les polices soupçonnent que les trafiquants transportaient la drogue par camion, cachée dans des cargaisons légales, depuis l'Espagne vers les Pays-Bas, avant d'être redistribuée dans d'autres pays, a ajouté Eurojust dans un communiqué.

