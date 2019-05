«Violente tornade confirmée, abritez-vous maintenant!»

Au moins trois personnes ont été tuées dans une violente tornade qui a traversé l'Etat du Missouri (centre des Etats-Unis), ont annoncé jeudi les autorités.

Une alerte météo a été émise pour les habitants de Jefferson City, capitale du Missouri, où d'importants dégâts ont été signalés. Le département de la sécurité publique de cet Etat a tweeté des images de lignes électriques effondrées et d'arbres déracinés.

Trois personnes ont été tuées à Golden City (270 km au sud-ouest de Jefferson City) et «plusieurs» autres blessées dans la ville voisine de Carl Junction, a précisé le département.

#BREAKING: A "confirmed large and destructive tornado" touched down in Missouri's capital Jefferson City overnight causing serious damage. No immediate reports of fatalities. https://t.co/SAnsGwchhN