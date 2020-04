Warren sort de son silence et soutient Biden

Après Bernie Sanders et Barack Obama, l'ex-candidate à la présidentielle américaine Elizabeth Warren a déclaré son soutien à Joe Biden dans la course à la Maison Blanche. Elle s'engage ainsi dans une campagne électorale bouleversée par la crise du coronavirus.

«En ces temps de crise, il est plus important que jamais que le prochain président rende aux Américains leur foi en un gouvernement bon et efficace», a déclaré mercredi la sénatrice progressiste dans une vidéo mise en ligne sur Twitter.

«Et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser Donald Trump continuer à mettre en péril les vies et les emplois des Américains. C'est pour cela que je suis fière de soutenir Joe Biden», 77 ans, pour la présidentielle du 3 novembre, ajoute-t-elle.

