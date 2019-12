Washington songe à déployer plus de soldats

L'administration américaine envisage de renforcer sa présence militaire au Moyen-Orient et de doubler les renforts annoncés depuis mai dans cette région pour répondre à la menace iranienne, a révélé mercredi le «Wall Street Journal». Une information toutefois démentie par le Pentagone.

Le Pentagone a déjà déployé depuis le printemps 14'000 soldats supplémentaires, qui viennent s'ajouter aux quelque 70'000 militaires stationnés d'ordinaire pour «assurer la sécurité dans la région». Selon le «Wall Street Journal», qui s'appuie sur des sources anonymes, le président Donald Trump pourrait annoncer officiellement la nouvelle dans le courant du mois.

