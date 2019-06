Xi Jinping est arrivé en Corée du Nord

Xi Jinping est arrivé jeudi en Corée du Nord, la première visite d'un président chinois depuis 14 ans, qui vise à renforcer l'alliance entre les deux voisins au moment où le rapprochement entre Kim Jong Un et Donald Trump piétine.

«Une amitié irremplaçable, même pour des millions»... A la veille de son arrivée à Pyongyang, Xi Jinping en personne avait pris la plume pour célébrer l'alliance de la Chine avec son petit voisin, dans un texte publié par le principal quotidien nord-coréen. Le président chinois a décollé mercredi de Pékin par avion pour se rendre en Corée du Nord, accompagné de sa femme et de son ministre des Affaires étrangères Wang Yi, a annoncé la télévision d'Etat CCTV.

