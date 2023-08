Mondial 2023 – L’Espagne gagne une Coupe du monde au presque parfait La «Roja» est la nouvelle puissante dominante du football féminin. Elle l’a prouvé en battant l’Angleterre en finale ce dimanche (1-0). Robin Carrel

Les Espagnoles ont dignement fêté un titre gagné de haute lutte. AFP

«Nous n’avons pas perdu d’argent et il s’agit du deuxième événement sportif qui a généré le plus de revenus sur la scène mondiale, à l’exception bien sûr de la Coupe du monde masculine, s’est gargarisé vendredi Gianni Infantino. Cela montre que notre stratégie n’était pas trop mauvaise. Nous devons bien sûr encore faire beaucoup mieux, mais nous sommes sur la bonne voie.»

Le boss italo-valaisan de la Fédération internationale n’a pas manqué de qualifier, comme d’habitude, cette Coupe du monde de «plus grande et meilleure de tous les temps», comme il l’avait fait au Qatar pour ces messieurs et il est difficile de lui donner tort. Même s’il a ensuite fait preuve d’un paternalisme antédiluvien dont il a le secret – «Vous avez le pouvoir de convaincre les hommes de ce que nous devons faire et ne pas faire», «choisissez les bons combats», «la FIFA vous ouvre les portes, vous n’avez qu’à les pousser»… –, le boss de la Fédération internationale de Football Association a de quoi avoir le sourire: la Coupe du monde féminine jouée de l’autre côté de la planète est une réussite comptable, mais aussi sportive.

«Je pense qu’Infantino a appuyé sur le volet financier, parce que beaucoup de détracteurs du football féminin disaient que ça coûtait cher à la FIFA, a décrypté Noémie Beney, ancienne internationale et consultante pour la RTS. Et ce Mondial a été un succès sur le pré aussi, malgré l’augmentation du nombre d’équipes qualifiées de 24 à 32. Il y a eu de très beaux matches, des gestes techniques incroyables, des gardiennes au niveau et une sacrée intensité physique. Le taux de remplissage des stades a atteint des altitudes jamais vues et, partout, les diffusions TV ont connu du succès, comme sur les plateformes digitales.»

«Nous avons accueilli près de deux millions de spectateurs dans des stades combles, tandis que deux milliards de téléspectateurs du monde entier ont suivi la compétition devant leur écran. Je dis bien la compétition, pas uniquement leur équipe», avait d’ailleurs ajouté Infantino. En Australie, pays coorganisateur avec la Nouvelle-Zélande, les chiffres ont été simplement fous. À l’occasion de la demi-finale (perdue 1-3) des «Matildas» contre l’Angleterre, la TV locale a compilé la bagatelle de 11,5 millions de téléspectateurs, sur une population d’environ 25 millions de personnes.

Pour ne rien gâcher, les fans du monde entier ont eu droit à une finale à la hauteur des attentes. L’Espagne, qui avait éliminé la Suisse en huitièmes de finale (5-1) a remporté ce dimanche la première Coupe du monde féminine de son histoire face aux favorites anglaises (1-0) et il n’y a pas eu photo. Olga Carmona, la latérale gauche du Real Madrid, a inscrit le seul but du match à la 29e, d’une jolie frappe dans le petit filet.

Sans la gardienne Mary Earps - qui a réussi plusieurs arrêts de classe, dont notamment une parade stupéfiante sur un penalty de Jennifer Hermoso à la 70e –, les «Lionesses» se seraient inclinées dans les grandes largeurs. Les Ibères ont ainsi pris une belle revanche sur un adversaire qui les avait battues il y a un an, en finale de l’Euro en Angleterre (2-1 ap, but de Chloe Kelly à la 110e). Pas mal pour une sélection qui n’avait jusqu’ici jamais remporté le moindre match à élimination directe dans un Mondial et dont une quinzaine de joueuses avait boycotté l’équipe nationale et le sélectionneur Jorge Vilda, pour protester contre le manque de moyens alloués aux femmes par leur Fédération.

La gardienne Mary Earps a longtemps retardé l’échéance. Keystone

Les trois femmes qui ont effectué leur retour ne doivent pas le regretter aujourd’hui, même s’il reste clairement du travail pour arriver à un semblant d’égalité. Le jeu de ballon ibérique, lui, même s’il est toujours gangrené par un sacré machisme ambiant, fait des progrès fulgurants. Les juniors M17 et M20 de la «Roja» sont championnes du monde en titre et ses moins de 19 ans doubles championnes d’Europe…

«L’Espagne existe au niveau des juniors depuis longtemps, mais il y avait ensuite un trou en direction de l’équipe A, a appuyé Noémie Beney. Ensuite, l’Atlético de Madrid, puis le FC Barcelone ont décidé d’investir dans le football féminin et ça a permis des résultats comme aujourd’hui. Ces clubs ont tiré le football ibère vers le haut.» A confirmer aux JO de Paris dans un an et la saison suivante… en Suisse, pour l’Euro 2025.

