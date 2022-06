La fédération internationale ayant attribué à la Suisse le Championnat du monde de hockey 2026, la confirmation officielle est tombée que Lausanne et ses partenaires, les villes de Renens et Prilly, le Centre sportif de Malley et sa Vaudoise aréna, ne seront pas les hôtes romands de cette importante manifestation. Et cela alors qu’ils avaient été désignés pour accueillir les Mondiaux de 2020, malheureusement annulés pour cause de Covid. Cette nouvelle décision, incompréhensible, est une combinazione à nulle autre pareille des hautes instances de la Fédération suisse de hockey.

Comment peut-on en arriver à juger qu’en 2022 le solide dossier 2026 vaudois soit devenu soudainement obsolète, alors qu’il est la copie conforme, encore plus aboutie, que celui de 2020, alors clairement plébiscité? Comment la BCF Arena fribourgeoise, certes également récente et moderne, est-elle devenue d’un coup de baguette magique nettement plus efficiente pour recevoir ce CM au détriment de la Vaudoise aréna? En tous les cas pas au niveau de la capacité de supporters (VA: 9600/BCF: 8900), ni sur le plan hôtellerie où Lausanne joue dans la cour des grands alors que Fribourg cherche ses rares hôtels.

«Ce serait la moindre des choses que la Fédération publie les tableaux comparatifs exhaustifs des deux dossiers pour prouver et justifier son choix.»

De plus, en 2026, les spectateurs et compétiteurs auraient eu sur à leur disposition le site de la Vaudoise aréna une offre sportive et ludique diversifiée, avec l’usage public d’un impressionnant Centre aquatique indoor avec bassin de 50 m et plongeoir olympique de 10 m. Au final, un profond mystère que ce camouflet de non-désignation! Pour l’éclaircir, et très rapidement, ce serait la moindre des choses que la Fédération publie les tableaux comparatifs exhaustifs des deux dossiers pour prouver et justifier son choix. Mais sans doute est-elle bien empruntée de les produire?

Ce qui choque également, c’est l’absence totale de respect et de fair-play dans cette sombre affaire. Par cette non-confirmation de la candidature vaudoise, ces valeurs, pourtant exigées à tous niveaux, joueurs, public et dirigeants, sont bafouées par ceux qui en demandent l’application, à savoir cette même Fédération suisse de hockey.

Sentiment de frustration

Au final, en plus d’une immense colère et frustration pour celles et ceux qui, après des années intenses de préparation et de dur labeur, se sentent privés de ce à quoi ils croyaient avoir droit, et sans compter l’important investissement financier (plus de 240 mios) consenti par Berne, le Canton et surtout les trois collectivités actionnaires majoritaires pour être à l’heure en 2020, on peut supposer sans trop se tromper que cette désignation «surprise» est le résultat d’une opération de haut vol pilotée par certains dirigeants ou ex-dirigeants dont les accointances avec la candidature de Fribourg ne sont plus un secret. Nul n’aurait imaginé que cette bataille romande pour la désignation du CM 2026 se joue à un aussi bas niveau pour ne pas dire… dans le caniveau.

Alain Gilliéron Afficher plus Syndic de Prilly, vice-président du CSM SA

