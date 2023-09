Mondial de rugby – Violences racistes, larmes et polémique: la France lance sa Coupe du monde La sélection de Bastien Chalureau avec les Bleus anime le débat dans l’Hexagone. Le joueur a été condamné pour des «violences racistes» en 2020. Les Français défient la Nouvelle-Zélande vendredi en match d’ouverture. Ugo Curty

«Je ne suis pas raciste», s’est défendu Bastien Chalureau lundi en conférence de presse. Le joueur a été submergé par l’émotion. AFP

Bastien Chalureau a le physique idéal pour incarner le rôle de Vercingétorix, si un jour le cinéma français se lance dans un nouveau biopic. Longs cheveux blonds et moustache ciselée, physique de colosse et regard perçant. Le trentenaire n’est pas acteur. Jusqu’au week-end dernier, il était surtout connu pour ses qualités de rugbyman. Le joueur de Montpellier a même remporté un trophée européen en 2021 et le titre de champion national. De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe de France. L’Hexagone s’apprête à accueillir la Coupe du monde dès vendredi.