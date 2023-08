Mondiaux d’athlétisme 2023 – Dans le chaudron du marathon de Budapest L’épreuve mythique a été l’un des temps forts de la journée de clôture des Mondiaux de Budapest ce dimanche. Reportage le long d’une course hors norme, disputée sous une extrême chaleur, mais très suivie. Sylvain Bolt Cyrill Pasche - Budapest

Les meilleurs marathoniens du monde ont parcouru les lieux iconiques de Budapest, lors d’une épreuve très suivie malgré la canicule. Plusieurs coureurs ont dû abandonner. GETTY IMAGES FOR WORLD ATHLETICS

Il ne restait plus qu’un athlète suisse en lice, ce dimanche, jour le plus chaud de l’année à Budapest (37 degrés) et ultime journée des Mondiaux. Le marathonien Simon Tesfay, 38 ans, un Érythréen arrivé en Suisse en tant que réfugié il y a 20 ans, naturalisé au printemps dernier, représentait son pays d’adoption pour la première fois dans une grande compétition. Le dernier Suisse s’est élancé sur le coup de 7 heures, avant de jeter l’éponge en cours de route, sous une chaleur suffocante.