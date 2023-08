Mondiaux d’athlétisme 2023 – Hoffmann, Reais et Ehammer qualifiés, Werro et Pellaud à la trappe Lore Hoffmann courra les demi-finales du 800 m des Mondiaux de Budapest. Audrey Werro et Rachel Pellaud n'ont pas franchi le cap des séries. Reais et Ehammer OK. Sport-Center

Simon Ehammer a parfaitement assuré le coup AFP

La Valaisanne de 27 ans Lore Hoffmann a sauvé le bilan suisse sur le double tour de piste. Au prix d'un magnifique finish, Lore Hoffmann a gagné son ticket pour les demi-finales du 800 mètres. Elle a couru la distance en 2'00'14, soit son meilleur chrono de la saison pile au bon moment. La 4e des Championnats d'Europe d'athlétisme 2022 n'a été devancée que par l'Américaine Athing Mu et la Jamaïcaine Natoya Goule-Toppin.

Audrey Werro (19 ans) rentrera certainement déçue de Hongrie. La gymnasienne fribourgeoise, double championne d'Europe juniors de la distance et vice-championne du monde U20, a complètement craqué dans la dernière ligne droite. Elle a terminé son double tour de piste à la 6e place, en 2'01''03, bien loin de la qualification directe dans sa 3e série, qui est tombée dans l'escarcelle de l'Australienne Abbey Caldwell, en 2'00''29.

Audrey Werro rentrera déçue. IMAGO/Beautiful Sports

Rachel Pellaud (28 ans) n'a pas non plus passé le «cut», elle qui a terminé son pensum en 2'01''05, à un dixième de son record personnel sur la distance. Il lui a manqué près d'une seconde pour arracher une des trois premières places qualificatives. La Biennoise du Stade Genève a fini 5e de sa course, mais n'a jamais pu rêver à être repêchée au temps (trois places seulement sur les sept séries courues mercredi matin) elle non plus.



«Personnal best» insuffisant pour Pointet, Reais qualifié

Léonie Pointet rentrera des Championnats du monde en Hongrie avec pas mal d'expérience dans ses bagages et une meilleure performance personnelle sur 200 m. Elle a toutefois été éliminée en séries. La sprinteuse du CA Riviera a pris une prometteuse 5e place de sa série à Budapest. Il lui a manqué quasiment une demi-seconde pour passer en demi-finale dans sa série par rapport à la 3e, c'est vrai. La Vaudoise a ensuite, un temps seulement, pu croire à un éventuel strapontin «au temps». Elle était encore en lice pour les demies après trois des six séries. Ca n'a malheureusement pas tenu.

La médaillée de bronze du 4x100 m des derniers Européens U23 aura toutefois la satisfaction d'avoir réussi un gros chrono le jour J. La citoyenne de Jongny a parcouru le demi-tour de piste en 23''16, soit 7 centièmes de mieux que son record personnel, établi à Nottwil en septembre 2021. Elle avait bien couru en 23''12 à la Chaux-de-Fonds il y a un an, mais le vent était alors trop fort pour que sa performance ne soit homologuée (+2,5 m/s).

Reais à la poursuite de Letsile Tebogo. AFP

Reais et Ehammer passent

Le Grison William Reais courra lui les demi-finales du 200 m des Championnats d'Europe de Budapest. Il a terminé 3e de sa série mercredi. Le champion d'Europe espoirs en 2021 a tout donné jusqu'au bout et bien lui en a pris. Son «cassé» sur la ligne lui a permis de boucler son demi-tour de piste en 20''50, soit un centième de mieux que l'Allemand Joshua Hartmann, un peu trop sûr de son fait. Le sprinter suisse de 24 ans a ainsi gagné son ticket pour les demi-finales, qui seront courues jeudi soir.

Simon Ehammer, l'un des espoirs suisses de médaille lors de ces Mondiaux de Budapest, participera jeudi soir à la finale du saut en longueur. L'Appenzellois de 23 ans a gagné son ticket mercredi grâce à un bond à 8m13. Le Suisse a bien cru réaliser la grosse affaire d'entrée de jeu, sur son premier envol. Il ne lui a toutefois manqué que deux centimètres pour se poser aux 8m15 nécessaires pour se qualifier directement pour la finale. Son saut à 8m13 a finalement été suffisant pour passer la rampe, au milieu d'une nuée d'autres sauteurs dans les mêmes eaux: le Cubain Alejandro Parada et l'Américain William Williams ont aussi sauté à 8m13 et le Jamaïcain Tajay Gayle à 8m12.

Ce groupe B a été remporté par le Jamaïcain Carey McLeod (8m19), alors que le groupe A a été largement dominé par son compatriote Wayne Pinnock (8m59!), devant le Chinois Jianan Wang (8m34) et le Grec Miltiadis Tentoglou (8m25).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.