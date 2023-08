Mondiaux d’athlétisme 2023 – Les relais suisses sont les témoins d’une nouvelle jeunesse Des athlètes prometteurs, dont plusieurs lémaniques, ont intégré les nombreux relais suisses. On leur inculque d’abord une philosophie pour les mener, un jour peut-être, à la course aux médailles. Sylvain Bolt - Budapest

Mélissa Gutschmidt, Natacha Kouni et Léonie Pointet (de gauche à droite) ont décroché le bronze européen M23 du relais 4x100 m cet été. À Budapest, elles disputeront samedi la finale mondiale élite dans la discipline. keystone

Dans un coin ombragé de la garden-party de Swiss Athletics, organisée mercredi à l’ambassade suisse de Budapest, Mélissa Gutschmidt et Léonie Pointet sont confortablement installées dans des canapés. Les deux potes lausannoises et leur coéquipière alémanique Natacha Kouni (21 ans) ont décroché leur place dans le relais 4x100 m grâce à leur médaille de bronze européenne U23 de cet été à Espoo. Elles ont aussi profité de l’absence des deux locomotives Ajla Del Ponte (blessée) et Mujinga Kambundji (alignée uniquement sur 100 m). Vendredi, leur jeune relais s’est brillamment qualifié pour la finale de samedi (21 h 50).