Mondiaux d’athlétisme 2023 – Les secrets des athlètes avant d’entrer en piste Entre rituels et intimidations, chacun a sa méthode juste avant la compétition. Reportage dans l’intimité du stade d’échauffement, où les derniers réglages sont capitaux pour briller. Sylvain Bolt - Budapest

La Thurgovienne Yasmin Giger enchaîne les tours de piste dans le stade d’échauffement des Mondiaux de Budapest. KEYSTONE

Le show des stars du sprint débute dès l’entrée dans la warm-up area des Mondiaux de Budapest. Lundi soir, moins de deux heures avant les demi-finales du 100 m féminin, l’Américaine Tamari Davis semble hurler dans son smartphone en enregistrant un vocal. Shelly-Ann Fraser-Pryce, elle, se dandine au rythme d’une musique qui semble bien entraînante. Dans le stade d’athlétisme réservé à l’échauffement, situé à quelques centaines de mètres de l’enceinte de compétition, il n’y a pourtant ni public ni médias. Cette confidentialité ne semble pas une raison pour ne pas faire monter la sauce.

Ici, les méthodes d’échauffement sont aussi nombreuses que les athlètes qui se mettent en branle en cette fin d’après-midi caniculaire. Il y a ceux qui enchaînent les sprints deux heures avant leur entrée en piste et ceux qui font la sieste à moins d’une heure du show. «Certains cadors ont trois ou quatre coachs privés et c’est hyperintéressant d’observer leurs méthodes d’échauffement, glisse le spécialiste suisse du 400 m Lionel Spitz, surnommé «Babyface Killer».

Tous les athlètes passent par trois phases. «L’échauffement, avec une course tranquille par exemple. Celle de mobilisation, pour assouplir les parties du corps en fonction des disciplines. Puis l’activation, qui stimule le système nerveux central, en répétant des gestes spécifiques de manière toujours plus intensive», décrit Kenny Guex, entraîneur national du sprint.

«Dragon Ball Z» pour décompresser

De nombreux casques de musique sont vissés sur les oreilles, dont celles de la Suissesse Yasmin Giger, qui trotte calmement sur l’anneau. «Je stoppe ma musique après un certain temps précis, pour me concentrer exclusivement sur mes exercices, toujours identiques et espacés des mêmes pauses boissons, explique Simon Ehammer. Il faut faire monter la tension peu à peu mais pas trop vite. À la longueur, l’attente est parfois longue avant le premier saut.»

Blessé à l’entraînement, Ricky Petrucciani a dû renoncer aux Mondiaux. Il profite de faire des petites courses sans grand tempo. KEYSTONE

Mujinga Kambundji s’est discrètement installée derrière un container offrant un rare coin d’ombre, proche des tables de massage des physios et ostéos. Swiss Athletic a installé son camp près de la salle de fitness pour profiter de courants d’air conditionné. Gilets équipés de poches de glace et bouteilles d’eau fraîche tenues dans les mains permettent de refroidir le corps. La piste exposée en plein cagnard surchauffe et les embouteillages provoquent quelques tensions.

Julien Bonvin a privilégié une session à l’abri du soleil et des regards. «J’ai une relation amour-haine avec ce stress typique de l’arrivée au stade d’échauffement, mais dès que j’entre dans ma routine, je me sens grand et facile», décrit le Valaisan, qui a disputé sa première demi-finale mondiale sur le 400 m haies. Son secret? Des séquences de «Dragon Ball Z» pour y puiser de la force.

Le piège de la chambre d’appel

Des entraîneurs sont bien plus expressifs que d’autres. Souvent, de simples regards sont échangés avec les athlètes. Chacun semble avoir un plan précis. Affalée sur la barrière en bord de piste, la Française Rénelle Lamote, vice-championne d’Europe du 800 m à Munich, semble perturbée par la liste de départ. «Essaie d’élever encore ton genou, c’est parfait comme ça», lui glisse son coach Bruno Gajer, l’invitant à reprendre ses miniaccélérations sur le tartan. «Ce n’est surtout pas le moment d’amener une correction technique majeure ou des éléments négatifs, souligne l’entraîneur Kenny Guex. Il faut être clair et simple, gérer toute la logistique et éviter d’installer le moindre doute dans la tête de l’athlète. Notre but est de pomper tout le stress.»

Simon Ehammer a un rituel bien précis lors de sa phase d’échauffement. KEYSTONE

Coup de chaud côté suisse. Yasmin Giger a ressenti une gêne musculaire pendant un tour de piste. Staff médical et coachs improvisent une cellule de crise et décident après quelques minutes de lui donner le feu vert. L’heure est affichée sur un écran géant qui surplombe la warm-up area. Vingt-cinq minutes avant le coup d’envoi de leur épreuve, les athlètes sont attendus à la chambre d’appel. Là, chacun est livré à lui-même.

Une phase de vérification (pointes réglementaires ou interdiction d’appareils électroniques dans les sacs) est suivie par des minutes qui peuvent devenir longues et tendues. Bataille de regards et trash talk (ndlr: intimidations verbales) ne sont pas rares. «Ma stratégie est de n’interagir qu’avec ceux que je connais afin d’éviter les intimidations», dévoile Lionel Spitz. Si les bases du succès sont posées à l’échauffement, on raconte que tout peut s’effondrer dans la mystérieuse chambre d’appel.

