Mondiaux d’athlétisme à Budapest – Jakob Ingebrigtsen: «Je suis ma propre idole!» Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen est une star de l’athlétisme qui ne fait pas l’unanimité. Provocateur et exubérant, le champion olympique et champion du monde de 22 ans visera une double revanche dimanche aux Mondiaux de Budapest. Monica Schneider

Jakob Ingebrigtsen, la rockstar du demi-fond, s’entraîne à Saint-Moritz (GR) depuis près de dix ans. Mayk Wendt

Jakob Ingebrigtsen fascine autant qu’il agace. Le Norvégien de 22 ans est devenu l’homme à (a)battre en demi-fond. Son comportement et son look détonnent dans le milieu, comme un sprinteur provocateur qui se serait trompé de discipline avec ses déclarations outrageuses, son ambition exacerbée et ses tatouages.

L’ancien prodige est devenu le meilleur spécialiste de la planète. Cette semaine, Jakob Ingebrigtsen a pourtant subi une terrible désillusion aux Mondiaux de Budapest. Il a dû se contenter de l’argent mondial mercredi, pour la deuxième fois sur 1500 mètres.

Le Scandinave cherchera donc à assouvir une double vengeance ce dimanche en finale du 5000 mètres (20 h 20). Il n’y a bien que les victoires qui parviennent à le rendre vraiment heureux. Nous l’avions rencontré dans les Grisons, peu avant la compétition, pour parler de sa constante ruée vers l’or.

Jakob Ingebrigtsen, depuis tout petit, vous avez grandi sous l’œil du public en Norvège. Votre famille a même été le sujet d’une série TV. Ce n’est pas trop difficile à vivre? J’aimerais pouvoir vous dire oui, mais je n’ai jamais connu d’autre vie. La série «Team Ingebrigtsen» a été lancée en 2016. Je suis passé pour la première fois à la TV à l’âge de 10 ans. J’ai toujours été le gamin à la grande gueule, celui qui voulait gagner, être le premier partout.

Cette image ne vous a jamais vraiment quitté. Cela n’a jamais été un problème parce que j’ai toujours assumé sur la piste. Si on te trouve arrogant ou hautain, mais que tu gagnes quand même, alors tout va bien. Je n’ai jamais dit du mal de mes concurrents, je me suis toujours concentré sur moi, en étant très égoïste. Il y a une ligne très fine entre l’arrogance et la confiance en soi. En Norvège, on préfère que tout le monde soit pareil. On n’aime pas le clou qui dépasse.

C’est un peu la même chose en Suisse. Notre famille a toujours été un clou que les gens ont essayé d’enfoncer. Le fait d’avoir grandi dans un environnement aussi compétitif m’offre un avantage par rapport à mes concurrents. Lorsque je suis en finale, je m’épanouis, alors que certains adversaires sont plutôt intimidés par l’événement. Il y a des coureurs qui ne peuvent pas me regarder dans les yeux.

Quelles sont vos relations avec les autres athlètes? Nous sommes tous plus ou moins les mêmes personnes qui parcourent le monde pour leur sport. Certains sont amis. Mais je ne suis pas là pour me faire des amis, mais pour courir le plus vite possible et pour gagner. Tout le monde ne comprend pas que ce soit mon seul objectif.

À 20 ans déjà, vous aviez réalisé votre rêve d’enfant en devenant champion olympique du 1500 m, et à 21 ans, champion du monde sur 5000 m. Non, ce n’est pas ça. Je ne rêvais pas seulement d’être champion du monde ou olympique. Je rêvais d’être le meilleur, d’entrer dans l’histoire. Pour cela, je dois remporter de nombreux titres olympiques, devenir plusieurs fois champion du monde et battre de nombreux records du monde. J’en suis encore loin.

De tels objectifs semblent incompatibles avec une vie sociale. Déjà à 11 ou 12 ans, je passais mes anniversaires et les Fêtes à m’entraîner en altitude. Les choses ont complètement changé lorsque j’ai rencontré ma fiancée, Elisabeth, à 16 ans. Ce n’est pas une sportive et elle m’a beaucoup apporté. Elle m’aide à me concentrer sur d’autres aspects, en dehors du sport. Des choses qu’elle considère comme importantes. Oui, je suis aussi une personne qui a besoin de relations avec les autres. Même si quand mes amis sortent, je suis en train de m’entraîner.

Vous avez une vie heureuse? Oui! Je suis heureux dans ma vie personnelle. Mais en tant qu’athlète, je ne dirais pas que je suis heureux. Pour cela, il faudrait que j’aie quelques médailles de plus. Que se passe-t-il si je me fais renverser par une voiture demain? Je ne pourrai plus courir pour le reste de ma vie. Je dois donc tirer le meilleur de chaque opportunité. C’est pour ça que j’étais si déçu par ma performance aux Mondiaux d’Eugene l’année dernière. J’étais dans la forme de ma vie et j’ai terminé deuxième.

Vous avez de plus en plus de tatouages. Ils symbolisent vos victoires? Non, non. Il n’y a pas d’histoire derrière tous mes tatouages. C’est plutôt l’ensemble qui m’intéresse. Je veux être moi-même, m’exprimer à travers eux et ne pas être un coureur typique. Dans le peloton de demi-fond, je suis le seul à en avoir, parce que je suis le seul à vouloir gagner. Je suis celui qui se démarque. Quand je pense à mes concurrents, il y a une flamme qui me permet de tous les vaincre. Je ne vois pas cette flamme dans leurs yeux.

L’athlétisme est démodé? Bien sûr. La seule chose qui a changé en soixante ans, c’est le lièvre lumineux qui marque la vitesse au sol. Sinon, tout est prédéfini. Avec mes frères, nous avons amené une manière quelque peu révolutionnaire de s’entraîner, avec beaucoup de kilométrage et de séances au seuil. Notre façon de courir, de penser est novatrice.

Est-ce que vous aimeriez courir des marathons un jour? Je n’ai pas de plan préétabli. Mais j’y pense, même beaucoup. Je ne veux pas courir jusqu’à 60 ans. Cela dépendra du moment où je me blesserai. On finit par se blesser, parce que l’entraînement dépasse les limites du corps. Mais je ne crois pas que je deviendrai marathonien sur la durée. Je veux faire la meilleure carrière possible sur piste et ensuite faire un grand coup sur marathon, avec une course rapide et pourquoi pas essayer de battre le record du monde.

