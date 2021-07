Festival de Cannes – «Money Boys» aborde le tabou de l’homosexualité en Chine À travers le destin d’un jeune prostitué, le réalisateur évoque une société écartelée entre les valeurs rurales et celles d’un capitalisme galopant. Edmée Cuttat

Présenté dans Un certain regard, Money Boys est le premier long métrage de C.B. Yi, prétendant à la Caméra d’or et à la Queer Palm. KEYSTONE

Fei, jeune villageois gay, quitte sa campagne pour se prostituer dans les grandes villes et subvenir ainsi aux besoins de sa famille. Présenté dans Un certain regard, c’est le premier long métrage de C.B. Yi, prétendant à la Caméra d’or et à la Queer Palm. Réalisateur autrichien d’origine chinoise, il a fait ses classes auprès de Michael Haneke et aborde le tabou de l’homosexualité masculine dans la société de l’Empire du Milieu, tiraillée entre les valeurs rurales traditionnelles et celles d’un capitalisme galopant.

Le malheureux Fei est sans cesse victime de représailles et de violence. Marginalisé socialement, il est méprisé par ses clients, dont certains n’hésitent pas à le voler ou à le dénoncer à la police. De plus, il est rejeté par ses proches, honteux de vivre à ses dépens, ce qui ne les empêche pas d’accepter sans vergogne l’argent qu’il leur donne.