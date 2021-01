Élections communales à Payerne – Monica Huonder jouera la Municipalité pour les Vert’lib Nouveaux venus en politique payernoise, les Vert’libéraux aligneront une candidate à l’Exécutif. Sébastien Galliker

Fervente pratiquante de vélo, Monica Huonder Berthoud entend s’engager notamment en faveur de la mobilité à Payerne. DR

Parmi combien de candidats les Payernois devront-ils choisir pour former leur Municipalité pour la législature 2021-2026? Après les quatre PLR et les deux représentants du PSIP, l’arrivée de la Vert’libérale Monica Huonder Berthoud dans la course promet déjà un premier tour avec au moins autant de candidatures qu’en 2016, alors que l’UDC ou d’éventuels indépendants pourraient encore se faire connaître. Nouveaux venus en politique payernoise, les Vert’libéraux ont annoncé lundi la candidature de cette jeune retraitée, vivant depuis 2008 à Payerne.

«La mobilité et la notion de réemploi des ressources sont des thèmes qui me touchent. Tout le monde s’est déjà retrouvé arrêté de longues minutes à la rue de la Gare ou de Lausanne par exemple. Je souhaite aussi favoriser l’emploi de matériel de seconde main, plutôt que la consommation de nouvelles ressources», explique cette maman de trois grands enfants, qui pratique le vélo, la course à pied et la randonnée. Elle entend aussi s’engager en faveur du commerce local, favorisant les circuits courts.

Engagement bénévole

Née en 1955 à San Francisco de parents suisses, Monica Huonder Berthoud s’est établie à Genève en 1981, puis à La Rippe. Bénévole pour Pro Senectute et la Croix-Rouge à Payerne, elle a déjà œuvré auparavant comme présidente de l’Union cycliste de Genève ou secrétaire du Conseil communal de La Rippe. Attachée à sa ville d’adoption, elle dispose désormais du temps nécessaire à la fonction.

«La mobilité et la notion de réemploi des ressources sont des thèmes qui me touchent.» Monica Huonder Berthoud, candidate Vert’libérale à la Municipalité de Payerne

Sauf surprise, les Vert’lib aligneront aussi 12 candidats pour le Conseil communal et souhaitent décrocher au moins sept sièges pour pouvoir former un groupe. «Si on arrive à en décrocher davantage, cela permettrait de mieux se répartir la charge de travail», souffle le fer de lance Bertrand Sauterel. En 2011, l’UDC, dernier nouveau parti à se lancer en politique locale, avait décroché 11 des 70 mandats dès son arrivée au Législatif communal.