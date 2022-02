Hommage à une légende – Monica Vitti, une étoile du cinéma italien s’éclipse

Hommage – Monica Vitti, une étoile du cinéma italien s’éclipse Muse et compagne d’Antonioni, qui la révéla en 1960, elle faisait partie des plus grandes actrices italiennes. Elle est décédée à Rome à l’âge de 90 ans. Pascal Gavillet

Monica Vitti, sublime dans «L’éclipse», d’Antonioni. AFP

Au cinéma, il y avait l’Italie de Sophia ou de Gina. Et puis celle de Monica Vitti. Plus intellectuelle, moins glamour, moins hollywoodienne. Avec une sorte de nonchalance désintéressée, elle campa mieux que personne ces héroïnes symbolisant le mal-être existentiel, la béance ou l’incommunicabilité.

De Monica Vitti, on se rappellera ces plans de «L’éclipse» où, côtoyant Delon, elle incarnait une véritable conception du cinéma, en l’occurrence celle d’Antonioni, dont elle fut l’actrice, la muse et l’épouse. Atteinte depuis plus de vingt ans de la maladie d’Alzheimer, elle est décédée mercredi à Rome à l’âge de 90 ans.

Rencontre capitale

Authentique romaine, elle y était née le 3 novembre 1931. C’est là aussi qu’elle accomplit la plus grande partie de ses études, notamment à l’Académie nationale d’art dramatique, dont elle ressort diplômée en 1953. On peut supposer que son attrait pour le jeu remonte à l’adolescence, et à ce petit rôle qu’elle tint dans une pièce de Dario Niccodemi, «La nemica», à l’âge de 15 ans. Une fois son diplôme en poche, elle intègre une petite troupe. Puis débute au cinéma en 1955, dans plusieurs films qui ne franchiront pas les frontières.

La consécration survient en 1960. Mais juste avant, elle fait la rencontre capitale de sa vie, avec Michelangelo Antonioni. Engagée pour doubler la voix de l’actrice Dorian Gray, qui tient un petit rôle dans «Le cri», en 1957, elle fait ainsi la connaissance du réalisateur. L’homme est séduit et c’est réciproque. Il la choisit pour interpréter le rôle principal de «L’avventura», en 1960.

Film sifflé à Cannes

Le rôle est déterminant. Premier volet d’une trilogie, le film est curieusement structuré, autorisant les critiques à parler de modernité à son sujet. Construit autour d’une absence, celle de Lea Massari, et d’un mystère policier dont Antonioni s’amuse à brouiller, voire subvertir les codes, il permet à Monica Vitti de laisser éclater sa photogénie comme son charisme.

Le film parle de la crise du couple alors que ce couple n’est pas même encore né. Monica Vitti semble aujourd’hui être partie prenante du processus créatif à l’œuvre chez Antonioni. Pourtant, le film est sifflé à Cannes et conspué lors de sa séance publique. Il faudra la défense de Rossellini qui rassemble une quarantaine d’artistes dans une lettre ouverte pour soutenir le film. En attendant, Monica Vitti devient une évidence et, en un film, se hisse au niveau des plus grandes actrices italiennes.

Enchaînement de chefs-d'œuvre

L’année suivante, Antonioni la redirige dans «La nuit», grand film existentiel dans lequel elle croise Marcello Mastroianni et Jeanne Moreau. Puis dans «L’éclipse», troisième chef-d’œuvre de la filmographie de l’actrice, qui cette fois fait couple avec Alain Delon, lequel devient aussi une star en Italie. Pour l’actrice, parfaite dans cet univers distancé et quelque part glacé, comme pour le cinéaste, c’est un sans-faute.

Antonioni, elle le retrouve en 1964 dans le plus politisé «Le désert rouge». Puis en 1967, tous deux se séparent. Dans l’intervalle, Monica Vitti est allée voir ailleurs ce qui se passe. Elle tente une incursion chez Vadim, dans ce «Château en Suède» inspiré de Sagan un rien artificiel. Puis tente le contre-emploi chez Joseph Losey, dans «Modesty Blaise», dans un rôle d’aventurière sophistiquée et mimétique.

Attrait pour les comédies

L’essentiel de sa filmographie est ensuite presque exclusivement italien. Visiblement peu tentée par une carrière internationale, elle apparaît chez la plupart des réalisateurs transalpins en activité. Scola, Dino Risi, Monicelli, Alberto Sordi, Luigi Zampa, Steno, Luigi Magni, Franco Giraldi, et d’autres moins connus. Bizarrement, elle se spécialise, en deuxième partie de carrière, dans les comédies. On peut d’ailleurs y inclure sa prestation inattendue dans le film de Buñuel, «Le fantôme de la liberté», en 1974.

En 1980, elle retrouve Antonioni pour «Le mystère d’Oberwald», tourné en vidéo d’après «L’aigle à deux têtes» de Cocteau. Et en 1989, elle se lance dans la réalisation avec «Scandale secret», coscénarisé par le chef opérateur Roberto Russo, qui sera le dernier mari de l’actrice. Le film est montré à Cannes en 1990. Ce sera surtout la dernière fois qu’on voit l’actrice à l’écran, avant qu’elle ne s’enfonce dans la maladie et l’oubli pour ne plus en ressortir. Cette fois, l’éclipse est hélas totale.

