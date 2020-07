Les parents de champions 4/5 – Monique Delarze: «J’ai bossé pendant deux semaines et demie pour son repas de soutien» Derrière chaque grand sportif se cachent des parents investis. Des athlètes et leurs proches racontent les coulisses de ce soutien inconditionnel. Pierre-Alain Schlosser

Monique Delarze (au centre) organise chaque année un repas de soutien pour son fils (à gauche), ainsi qu’une tombola. ATELIERPHOTO.CH

Le solide rameur lausannois Barnabé Delarze (25 ans) peut compter sur l’énergie débordante de sa mère, Monique. «Comme mon fils était bon élève et qu’il était déterminé et indépendant, je l’ai toujours encouragé», dit-elle. D’autant plus que la charge ne lui semble pas si lourde. «Quand je faisais de la natation, les parents étaient très sollicités, notamment pour les déplacements. En aviron, les transports sont assurés par les minibus du club qui remorquent les bateaux.»