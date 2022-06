Passionné du grand échassier, Robert Schoop n’a pas survécu à la chute d’une nacelle au haras fédéral. Il œuvrait depuis plus de cinquante ans pour la réintroduction de l’espèce.

Le vol des cigognes doit paraître un peu plus lourd dans le ciel d’Avenches. Le petit monde de l’ornithologie, la famille du haras fédéral et la région sont sous le choc, après l’accident survenu mardi en fin de matinée sur le site d’Agroscope.

Pour une raison que l’enquête tente de déterminer, la nacelle s’est alors détachée du bras élévateur, avant de visiblement chuter sur un toit et de heurter le sol, 12 mètres plus bas. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de trois blessés, dont un grave.