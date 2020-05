Portrait de Gérard Follonier – Monsieur «Garantie de loyer» a servi des cafés à Étoy L’homme à la trajectoire de vie contrastée sort un livre sur son domaine d’activité. Blaise Craviolini

Gérard Follonier est un polyvalent. 24 HEURES

Découvrir, apprendre, partager. Tels sont les trois maîtres-mots de Gérald Follonier. Ce Sédunois de 57 ans, marié et père de deux – grands – enfants, établi à Étoy depuis 1996, cultive avec bonheur la polyvalence et la diversité. «Je suis un homme de défi, souligne-t-il. Lorsque j’ai le sentiment d’avoir fait le tour d’une activité, qu’elle soit privée ou professionnelle, je m’efforce de passer à autre chose. Quitte à prendre des risques, j’adore accumuler les expériences. Le succès n’est pas toujours là, mais l’échec permet de grandir, de se remettre en question.» Il confesse d’ailleurs que le meilleur moment de sa journée, «c’est souvent à 3heures du matin, lorsque je bondis de mon lit pour me retrouver devant une feuille blanche et coucher des idées sur du papier».