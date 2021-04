Football – Monsieur Paul (a dit) Dandy de la vie et amoureux du ballon, Paul Garbani a bercé des générations de joueurs. Jamais relégué, l’homme aux treize promotions reste un savoureux exalteur de bonheur. Rencontre. Nicolas Jacquier

Alerte nonagénaire à l’œil vif, Paul Garbani n’a rien perdu de sa gouaille de titi carougeois. TDG

L’autre jour, on a très eu envie d’aller rencontrer Paul Garbani chez lui, à Carouge. A quoi pouvait donc ressembler la vie au temps du Covid de celui qui a découvert des générations de «p’tits gars», offert du bonheur - et des promotions - partout où il a entraîné (Xamax, Lausanne, Carouge, Vevey, UGS notamment) mais dont les plus jeunes ignorent sans doute même l’existence. C’est venu comme ça, sans raison apparente. Ou alors parce qu’il y avait mille prétextes, dont celui d’être tombé sur une délicieuse maxime de l’Évangile selon Monsieur Paul. «Si le foot n’est qu’une question de physique, autant faire une équipe avec les 11 premiers de Morat-Fribourg.» Alors on a couru chez son auteur pour disserter du monde, de la marche du ballon et de ceux qui l’animent.