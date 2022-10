CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Monster Movies! 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour Monster Movies! le dimanche 30 octobre 2022 à 17h à la Salle de Chisaz, Crissier.

Monster Movies! DR

Présent depuis la création du cinéma, le film de monstre est un genre cinématographique bien spécifique. A la croisée des chemins de la fantasy, de l’horreur et du film catastrophe, le réalisme de ce genre de film repose énormément sur la qualité de sa partition musicale.

Les films de monstres offrent une quantité incalculable de situations selon si le monstre est humain, animal ou extra-terrestre et s’il évolue sous l’eau, sur terre, dans les airs ou dans un monde imaginaire. La nature imaginative de ce genre de films ainsi que les sujets abordés demandent des musiques émotionnellement puissantes, évocatrices et variées.

Le rôle premier d’une musique de monstre est d’aider le public à accepter l’inacceptable et de lui ouvrir les portes d’un univers fantastique. Seule la musique a l’habileté de déconnecter le public de toute rationalité humaine et de lui faire croire ce qu’il voit (autrement dit, de faire d’une affabulation une réalité).

Dans un deuxième temps, la musique permet au monstre (qui la plupart du temps est privé de la parole) d’exprimer sa personnalité au travers d’une large palette d’émotions. Grâce à la musique, les sentiments du monstre sont directement transmis de manière émotionnelle au spectateur.

Pour finir, la musique a également le pouvoir d’accentuer les traits du monstre. Elle peut le montrer tantôt imposant, merveilleux, gentil ou méchant, effrayant ou effrayé, etc.



Force est de constater qu’une musique de film de monstre est bien plus sensible et réfléchie que l’on pourrait croire. Elle est même d’une importance capitale quant à la réussite du film. Au vu du nombre de partitions prodigieuses imaginées par les compositeurs, l’on peut dire que les monstres ont toujours été une source intarissable d’inspiration. C’est dans cette optique que l’Orchestre symphonique Bande-Son vous présente son programme «Monster Movies!» composé des plus grands chefs d’œuvres du genre. Émotions fortes garanties!

Informations complémentaires: bande-son.ch

