Comment sera l’Euro en 2021 – Monstre à douze têtes, l’Euro n’a toujours pas de visage Annulé l’an dernier, le tournoi ne sait toujours pas où ni dans quelles conditions il se déroulera. Une incertitude qui met les nerfs à rude épreuve. Simon Meier

Wembley, qui doit accueillir les demi-finales et la finale de l’Euro, pourrait devenir l’épicentre d’un projet 100% anglais. Tolga Akmen/AFP

Mi-mars 2020: l’UEFA annonce le cœur serré que son Euro, conçu pour célébrer le 60e anniversaire du tournoi dans douze villes et en grande pompe, est repoussé à 2021 (11 juin-11 juillet). Un an de pandémie plus tard, à deux mois et demi de l’événement, l’instance faîtière du foot européen a les nerfs à vif. Car beaucoup de questions restent suspendues à la situation, ainsi qu’aux négociations en cours entre parties concernées. Le verdict définitif devrait tomber le 19 avril, jour de Comité exécutif. «Mon ami Aleksander Ceferin et ses confrères ne doivent pas beaucoup dormir en ce moment, compatit René Fasel», président de la Fédération internationale de hockey, qui sait de quoi il parle puiqu’il avait dû annuler les Mondiaux 2020 en Suisse avant de retirer ceux de 2021 à la Biélorussie. «Mais là, au niveau des enjeux et des contrats, on est à un tout autre niveau», souffle le dirigeant fribourgeois.