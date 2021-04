Piscines lausannoises – Montchoisi ouverte une heure plus tôt les mardis et jeudis Les conseillers communaux ont approuvé mardi soir un élargissement des horaires d’ouverture dès cette saison, mais uniquement pour une piscine à cause de problèmes de coûts. Laurent Antonoff

Cette saison, les nageurs matinaux pourront deux fois par semaine faire quelques traversées dès 8h à Montchoisi. Florian Cella

Les Lausannois les plus mordus de natation en barbottent d’aise: la piscine de Montchoisi avec son bassin chauffé aux dimensions olympiques leur sera ouverte plus tôt cette saison, à raison de deux matins (les mardis et les jeudis) à 8h au lieu de 9h. «Cela attirera celles et ceux intéressés à venir plus tôt s’entraîner ou à profiter des bienfaits de la natation, mais aussi celles et ceux, de tout âge, qui ne se sentent pas à l’aise pour nager dans un bassin bondé», explique la Municipalité. Les autorités répondaient ainsi favorablement au postulat de l’élue Françoise Piron (PLR). Et les conseillers communaux l’ont approuvé mardi soir.

Le postulat demandait davantage: que toutes les piscines à ciel ouvert, celle de Bellerive, de Montchoisi comme celles de quartier (Bellevaux, Boisy, Montétan et Vieux-Moulin), ouvrent leurs bassins une heure plus tôt le matin. Un élargissement des horaires trop coûteux pour le généraliser. Pour celle de Bellerive par exemple, le coût d’une ouverture hebdomadaire à 8h30 a été estimé à 12’360 francs par saison. Deux fois plus pour deux ouvertures par semaine. À Montchoisi, il a été évalué à 3250 francs par saison pour une ouverture par semaine. Le double pour deux ouvertures par semaine.

Pour les piscines de quartier, le surcoût a été jugé «disproportionné». «A contrario, l’ouverture anticipée du parc de Montchoisi semble plus facilement réalisable, pour un coût raisonnable et avec un impact sur le personnel et la pénibilité du travail plus aisément absorbable», assurent les autorités. À noter que cette saison, les piscines lausannoises ouvriront une semaine plus tôt que prévu, soit le 8 mai au lieu du 15 mai.

Ouvrir ou pas le quai de Bellerive

Durant cette même séance du Conseil communal mardi soir, les élus ont abordé le sort d’une autre piscine lausannoise, celle de Bellerive. Et plus précisément son ouverture au lac. Pour rappel, de mi-avril à septembre, l’ouverture de la piscine de Bellerive provoque la fermeture au public de son quai. Et alors que les conseillers communaux attendent une réponse des autorités à un postulat de David Raedler (Les Verts), demandant l’ouverture du quai de Bellerive au public toute l’année, c’est sur une pétition demandant l’exact contraire qu’ils devaient se pencher. Son libellé: «Bellerive Lausanne lac et piscine en harmonie de mai à septembre – Ne changeons rien».

Les débats ont abordé les problèmes sécuritaires qu’une ouverture engendrerait, ainsi que son incidence sur les finances communales pour nettoyer les lieux. Finalement, l’assemblée a adressé la pétition à la Municipalité pour un rapport-préavis à intégrer à la réponse attendue au postulat Raedler. Le municipal des Sports Oscar Tosato l’a annoncée pour le mois de juin.

