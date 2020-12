Club de tennis lausannois – Montchoisi rénove quatre courts grâce à un crédit participatif Après les privés, la plateforme Lendora, dont le siège est à Nyon, lance les prêts communautaires aux associations

et aux entreprises. Jean-Marc Corset

Le Montchoisi Tennis Club fait appel à la communauté de ses membres et amis pour financer la rénovation de quatre de ses 7 courts ainsi que le nouvel éclairage par le biais d’un crédit participatif. Lausanne, 26 novembre 2020 Florian Cella/24Heures

Premier club de tennis né en Suisse encore en activité, le Montchoisi Tennis Club (MTC) est à nouveau monté au filet pour jouer les pionniers. Pour financer la rénovation de ses installations, réalisée cette année, il recourt à un crédit participatif pour plus de la moitié du montant nécessaire aux travaux, soit 238’000 francs. À travers cette opération conduite par la jeune plateforme financière Lendora, dont le siège est à Nyon, les amis et membres du club peuvent participer à son lifting comme investisseurs en étant rémunérés.

«Nous avions sollicité une banque, mais ce n’est pas simple d’obtenir un prêt en tant que société sportive, relève Thierry Martin, président du MTC, qui est actif dans l’immobilier. Cette solution – qui nous offre de bonnes conditions – permet de mobiliser la communauté qui gravite autour de notre club. Les membres peuvent y souscrire en obtenant un rendement.»

Le club lausannois, qui compte plus de 800 membres, dont la moitié sont des juniors, a ainsi refait ses quatre grands courts en terre battue originale, installé un système d’éclairage complet en LED, permettant d’importantes économies d’énergie, et installé un système d’arrosage automatique. Coût global: 450’000 francs. Une partie est prise en charge par les réserves du club et une autre par les subventions publiques et le Fonds du sport.

Nouveauté dans le sport

L’appel au financement original par le biais d’une plateforme de crédit participatif (appelé crowdlending dans le jargon financier) est nouveau dans le monde du sport. La start-up Lendora, fondée en 2017, a développé un tel modèle permettant à des particuliers d’emprunter directement auprès d’investisseurs privés, moyennant intérêts, sans passer par les banques et autres sociétés de crédits.

Depuis trois ans et demi, la plateforme Lendora, qui compte quelque 1500 investisseurs privés, a permis le financement de près de 5 millions de francs de crédits à la consommation. Ceux-ci sont de tous types: Simon Pelletier, cofondateur et CEO, cite l’achat d’un véhicule électrique ou de panneaux solaires, mais également des emprunts servant à une formation ou un mariage! L’an dernier, le rendement net annualisé obtenu par les prêteurs était en moyenne de 4,86%, annonce la société fintech.

Les investisseurs qui souscrivent au crédit participatif du club de tennis lausannois – pour un montant minimum de 1000 francs – sont remboursés en capital mensuellement et bénéficient d’un rendement de 4,5% bruts sur soixante mois. Plus de 50’000 francs avaient déjà été levés après les six premiers jours de l’opération, qui se terminera au plus tard mi-janvier.

Un risque mesuré

Avec ce premier financement d’une infrastructure sportive, la plateforme de crowdlending Lendora se lance désormais dans les prêts aux associations et aux entreprises. Le modèle de prêt de la start-up n’est pas sans risque pour l’investisseur. Mais, grâce à son algorithme, celle-ci sélectionne sévèrement les demandes de prêt et moins de 5% d’entre elles sont retenues.