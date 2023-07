Feuilleton littéraire (1/4) – Montétan, la piscine aux mille enfants Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud se sont installés dans les petites piscines lausannoises, pour écrire avec et pour les baigneurs. Collectif Caractères mobiles

Le collectif Caractères mobiles, ici représenté par Benjamin Pécoud, s’est mis mardi 4 juillet à la disposition des usagers de la piscine de Montétan, qui souhaitaient rédiger des cartes postales. Le trio a aussi écrit ce que lui inspirait cette plongée dans le monde de ce point d’eau de quartier. Laurent de Senarclens

Durant tout le Festival de la Cité, le collectif formé de Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud s’est installé dans les piscines de quartier lausannoises pour écrire avec et pour les baigneurs. Le texte qui suit est le fruit de ces rencontres.

Chapitre 1: la piscine de Montétan.

Au matin, j’enfourche mon vélo avec dans mon sac à dos mes carnets et ma machine à écrire. Le sac est lourd, le coup de pédale leste. Je suis en route pour aller écrire dans une piscine.

Je suis venue avant l’ouverture pour me promener dans le parc, sur l’esplanade, où les tilleuls sont en fleurs mais où l’emporte une odeur de barbe à papa à l’origine inconnue. Je m’assieds sur un banc, tous les bancs font face au lac, je regarde le lac. Un homme passe devant moi en courant. Il porte, comme moi, un t-shirt rouge et un short bleu. Nous échangeons un regard et, à son troisième tour d’esplanade, il me salue. J’admire sa foulée légère, son dos droit. Je n’ai jamais aimé courir, mais une marathonienne m’a récemment raconté sa sensation de voler, et j’aimerais moi aussi m’y mettre. Je me demande si après une semaine passée à écrire dans les piscines j’aurai envie de nager.

Devant l’entrée de la piscine, un ruban de balisage rouge et blanc empêche l’accès à un tas de branches d’arbres qu’un récent orage a brisées et rappelle un danger auquel on aurait échappé. Je suis parmi les premiers à pénétrer le territoire de cette piscine de quartier que je n’ai jamais visitée, seulement fantasmée depuis le bus qui me conduisait chez mes grands-parents, quand derrière le grillage j’apercevais les baigneurs batifoler. Mais que peut-on bien écrire à propos d’une piscine? L’eau couleur bleu piscine scintille au soleil, les lignes noires ondulent au fond du bassin, les parasols sont jaunes, les flotteurs rouges et les maillots fluos, une odeur de chlore et de crème solaire rôde, les enfants crient et les corps font plouf. Voilà de la matière à cartes postales.

«Mes chers parents. J’aimerais vous faire connaître mon lieu de travail: les piscines municipales gratuites de la ville. Chacune a son identité propre, chacune a ses habitués. Je connais les seniors le matin, les familles l’après-midi, les ados en soirée. Tous ou presque je les appelle par leur prénom. J’espère que tout va bien du côté de Saint-Sauveur. Je vous embrasse. Jonas»

«Chère maîtresse. Depuis mon déménagement, vous me manquez, même si on ne se voyait plus que les mercredis, parce que vous vous étiez bloqué le dos. J’aimerais bien vous revoir, cela fait si longtemps. Je passe mes journées à la piscine, elle est super, parce que, même s’il n’y a pas de toboggan, elle est près de chez moi. Tiffany»

«Les deux maîtres nageur ont l’allure sportive, le bronzage de l’emploi et des lunettes de soleil aux reflets irisés.»

Le bassin est bordé d’un mur de briques rouges, puis d’un mur blanc criblé de fenêtres grillagées. Dans le coin se dresse une chaise haute à l’allure de mirador. Les interdictions sont placardées à la clôture. «Pour des raisons d’hygiène, les enfants doivent porter un maillot», «Boissons et nourriture non autorisés autour du bassin», «Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés par une personne adulte». Le maître-nageur me dit qu’ici il n’y a pas trop besoin de faire la police. Sa collègue me dit que ses parents sont en Corse tandis qu’elle est ici. Tous deux ont l’allure sportive, le bronzage de l’emploi et des lunettes de soleil aux reflets irisés.

«Monsieur le directeur des piscines. Notre ballon est resté coincé sur le toit de la piscine pendant deux semaines, il coûtait au moins 100 francs! Chaque jour, on a demandé au maître-nageur s’il pouvait le récupérer, mais il n’avait pas le droit de monter sur le toit. Vive le vent, qui a fini par nous rendre notre ballon… Mais à l’avenir, on aimerait pouvoir accéder au toit. Milena et Mathéo»

Carte postale écrite, le 4 juillet, par Elena pour sa maîtresse. Laurent de Senarclens / 24heures

La professeure de natation instruit deux jeunes enfants avec masque sur le nez et frite en mousse entre les jambes. Visages à moitié immergés, ils enchaînent les mêmes mouvements tandis que la femme répète: «Ne buvez pas l’eau de la piscine, soufflez-la.» Les corps grelottent, les lèvres bleuissent. Comment se fait-il que les chiots sachent nager dès la naissance? Et pourquoi les enfants sont-ils moins récalcitrants avec une professeure qu’avec leurs parents?

«Cher fils. Tu es alité et je suis venu pour annuler ton cours de natation, qui ne nous sera pas remboursé: il aurait fallu que nous annoncions ta maladie vingt-quatre heures avant, mais vingt-quatre heures avant, tu n’étais pas malade. Quand tu seras rétabli, les quatre piscines de quartier te tendront leurs bras d’un seul fleuve, qu’ensemble nous pourrons remonter tout l’été. Ton papa»

Les jambes frêles et blanches sous son bermuda, un baigneur s’assied sur le muret qui borde le bassin et se plonge dans la lecture du magazine «Rock&Folk». Très vite il lève les yeux, son regard aimanté par l’eau, où sa fille, surmontant soudain ses peurs, plonge la tête sous la surface de l’eau. Il sort son téléphone et immortalise l’instant.

«Salut Fanny. Je suis avec papa à la piscine où on est déjà allées ensemble…»

«Salut Fanny. Je suis avec papa à la piscine où on est déjà allées ensemble, j’étais ce matin à la place de jeux, maintenant je suis à la piscine, après je retourne à la place de jeux et après je rentre chez moi. J’espère que tu vas bien. Alison»

Je me souviens de Québécois rencontrés au Laos qui ne savaient pas ce qu’était une place de jeux. À notre retour de voyage, nous racontions l’anecdote à tout le monde. Mais rien qu’en France, les places de jeux s’appellent des aires de jeux et les parcs sont des squares. Aujourd’hui, je réalise que je ne sais toujours pas comment cela se dit au Québec.

La piscine est le lieu des souvenirs: une baigneuse nous raconte s’être fait piquer par une abeille qui se réchauffait sur les dalles, une autre s’insurge contre ces garçons, toujours eux, qui la tiraient par les pieds au fond de l’eau, un autre encore me raconte sa peur de perdre la face au plongeoir des 10 mètres. Et les genoux qui s’écorchent et les dents qui se cassent contre le bord du bassin… mais qu’ont-ils tous à y revenir?

La machine à écrire que le collectif installe lors de chacune de ses immersions dans l’une des piscines lausannoises. Laurent de Senarclens / 24heures

«Chère Maman. Je voulais t’écrire que je m’amuse bien à la piscine, que je saute et que je nage avec mes copines. Merci de me laisser y aller tous les jours! Elisa»

Plus aucun adulte dans l’eau, mais mille enfants qui crient, courent et sautillent sous le regard du maître-nageur assis dans son mirador. L’après-midi est déjà bien entamé, l’agitation me déborde et je finis par détourner le regard du côté de la pataugeoire voisine, où j’entends des pleurs en continu. Une femme porte un t-shirt blanc avec un nuage de mots qui disent l’amour en plusieurs langues et couleurs.

«Des peaux à crémer, des corps à bercer, des larmes à sécher.»

Elle s’est installée avec cinq enfants en bas âge sous la toile de polyester triangulaire. Sans doute est-ce là son travail, une journée à la piscine, mais sans les vacances et avec les enfants des autres. Des peaux à crémer, des corps à bercer, des larmes à sécher. Un enfant sanglé dans sa poussette appelle et gigote pour se libérer, ou peut-être pour attirer l’attention d’un pigeon de l’autre côté du grillage. Elle le détache, il tape des mains et titube au bord de l’eau. Puis un autre fait caca dans le bassin, elle en informe le maître-nageur et s’excuse, celui-ci appelle son chef puis s’en va vider le bassin, et elle retourne consoler l’enfant suivant.

Vivement les vacances, pense-t-elle peut-être, et alors la piscine se fera mer, la mer océan, et elle plongera dans les profondeurs, là où le chant des baleines supplante le cri des enfants.

