Urgence climatique en Suisse – Montreux accueille une «COP26 vaudoise» En parallèle du raout de Glasgow, deux élus de la Riviera organisent cette semaine un forum au sujet de l’innovation au service du climat, en présence de plusieurs personnalités. Karim Di Matteo

Le premier Forum Innovation et Climat réunit politiques et experts au Casino de Montreux ce jeudi et vendredi. Sabine Papilloud

Martin Vetterli, président de l’EPFL, Bertrand Piccard, président de Solar Impulse, ou Bruno Pozzi, directeur du Programme des Nations Unies sur l’environnement, prendront la parole ce jeudi et vendredi lors de la première édition d’InnoClimat (pour Forum Innovation et Climat) au Casino Barrière de Montreux.

Ce forum, qui «vise à associer politiques, entrepreneurs, gestionnaires financiers, spécialistes et chercheurs dans un débat en faveur de solutions répondant aux défis du climat et de l’environnement», est l’œuvre de deux élus PLR locaux: François Cardinaux, conseiller communal et député, et Laurent Wehrli, ancien syndic de Montreux et conseiller national.