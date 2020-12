Économie – Montreux crée un plan de relance de 2,5 millions Ce fond vise à soutenir les grands événements de la cité tout comme les sociétés locales, tous frappés par les effets de la pandémie de Covid-19. Claude Beda

Le montant dont le Montreux Jazz Festival a besoin n’est pas encore connu. CHANTAL DERVEY

«Il s’agit d’un véritable plan de relance économique, explique Jean-Baptiste Piemontesi, municipal. Les institutions bénéficiaires génèrent plus de 100 millions de retombées dans la ville chaque année.» Avec l’aval du Conseil communal, Montreux veut créer un fonds de soutien exceptionnel de 2,5 millions de francs en faveur des institutions sportives, culturelles, villageoises et des grands événements de la cité, Festival de Jazz ou autres Marché de Noël frappés par la pandémie de Covid-19. La Ville entend réaffecter un montant non utilisé de 2 millions de francs prévu au budget 2020 pour les institutions et les manifestations à la suite d’annulations et de report. Elle veut aussi puiser 500’000 francs provisionnés dans ses comptes en faveur des sociétés ou des manifestations à caractère public. «Pour estimer cette enveloppe à 2,5 millions, nous nous sommes basés sur une estimation des budgets de 2021 des principales institutions soit 30 millions (47 millions en 2019) ainsi que sur l’analyse des risques effectuée par ces dernières», précise Jean-Baptiste Piemontesi.