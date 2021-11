Mariage sur la Riviera – Montreux et Veytaux relancent la machine pour la fusion À l’arrêt depuis le début de la pandémie, les démarches du processus d’union des deux communes reprennent leur cours en vue d’un scrutin populaire attendu à l’horizon 2024. Xavier Crépon

À Veytaux et Montreux, un scrutin populaire est envisagé à l’horizon 2024. Chantal Dervey

«La pandémie ne nous a pas simplifié la tâche, mais désormais, nous allons à nouveau de l’avant.» La syndique de Veytaux, Christine Chevalley, se veut rassurante après que deux interpellations similaires ont été déposées en septembre dernier dans les deux Conseils communaux lors de la reprise politique. Inquiets du retard pris par rapport au calendrier idéal annoncé à la fin 2019 − projet de convention de fusion prévu pour décembre 2020 et fusion éventuelle effective en septembre dernier­ −, le Montreusien Olivier Müller (PLR) ainsi que Jean-Marc Emery, ancien municipal des Constructions et actuel élu à Veytaux son avenir, avaient demandé un état des lieux.



«Cela fait bientôt trois ans que les Veytausiens ont sollicité expressément leur Exécutif pour engager ce processus de rapprochement. En ce début de législature, c’était le moment de donner une nouvelle impulsion pour avoir un peu plus d’informations quant à l’avancée de ce dossier.»