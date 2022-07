Tourisme sur la Riviera – Montreux garde la palme de la plus forte taxe de séjour L’étude de comparis.ch classe la Perle de la Riviera en tête des cités touristiques. Sur les 7 francs perçus, 3 francs financent la rénovation du centre de congrès 2m2c. Jérôme Cachin

Montreux, le 7 juillet 2022. Bar-restaurant 45 sur le toit-terrasse du Suisse Majestic Hotel. 24HEURES/Chantal Dervey Chantal Dervey

Le touriste qui dort à Montreux est taxé de 7 francs par nuit. Cela fait de Montreux la ville la plus chère de Suisse, à égalité avec Saas Fee (VS). Ce palmarès, c’est le site comparis.ch qui l’établit. Il examine les 80 communes suisses qui enregistrent le plus de nuitées, soit environ 85% du marché suisse.