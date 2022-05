Espace vert – Montreux inaugure son parc Franz-Weber La Commune a rendu un vibrant hommage ce vendredi à la figure écologiste qui a vécu ses dernières années à Clarens. Le parc du Basset, à l’entrée de la ville, a été renommé en l’honneur du défenseur de la nature et du paysage. Xavier Crépon

Olivier Gfeller, syndic de Montreux et Vera Weber, fille de Franz Weber, inaugurent la plaque du Parc Franz-Weber près du Port du Basset à Clarens. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

«Franz Weber était un ami de la démocratie. Il n’a accompli aucun mandat électif, mais son bilan politique a de quoi faire pâlir de nombreux conseillers fédéraux.» Le syndic de Montreux, Olivier Gfeller, a tenu un discours éloquent lors de l’inauguration officielle du parc Franz-Weber ce vendredi.

À cette occasion, une centaine d’invités ayant fait le déplacement ont pu découvrir une plaque gravée au nom du célèbre écologiste qui fut citoyen montreusien pendant plus de quarante ans.

Un homme de combat

«Je peux vous l’assurer, mon père serait touché par l’honneur que vous lui rendez aujourd’hui.» La voix tremblante, Vera Weber a remercié l’ensemble des personnes présentes à la cérémonie. Situé à quelques pas de l’ancienne demeure familiale, le parc du Basset se nomme désormais parc Franz-Weber. Cette décision fait suite à une pétition ainsi qu’une motion déposées en ce sens après la mort du protecteur des animaux, de la flore et des paysages helvétiques.



«Franz Weber était un personnage au style inimitable qui avait aussi ses détracteurs. Mais c’était surtout un esthète qui savait voir la nature autrement. Nous nous devions de contribuer à son souvenir, a commenté Olivier Gfeller. Le monde politique ne l’a pas non plus toujours compris, mais cet homme savait vivifier notre démocratie. Il savait transformer chaque dimanche de votations en événement à ne pas manquer.»

«Franz Weber était un esthète qui savait voir la nature autrement.» Olivier Gfeller, syndic de Montreux

L’écologiste, qui a également une loi à son nom, avait fait de sa vie un combat pour l’environnement. Connu pour sa mobilisation contre les résidences secondaires, Franz Weber a aussi été un fervent défenseur du patrimoine. Il s’est notamment battu pour la conservation des Villas Dubochet, à Clarens, ainsi que pour la préservation du célèbre vignoble de Lavaux, désormais inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, avec son association Sauver Lavaux.

