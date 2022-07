Grands événements – Montreux ne veut plus être asphyxiée par le trafic Avec le Tour de France et le Montreux Jazz Festival, les rives montreusiennes s’apprêtent à accueillir plus de 15’000 personnes le temps d’une journée. Un dispositif de mobilité doit réduire les nuisances. Xavier Crépon

Le nouveau dispositif de mobilité vise à réduire le trafic au centre-ville. Emilien Itim

Ce ne sera pas un jour comme les autres pour la troisième ville du canton. La Perle de la Riviera devra faire face à un défi considérable dimanche avec le passage de la caravane du Tour ainsi que la tenue du Montreux Jazz Festival sur son territoire. Coincé entre le Léman et les montagnes et sans route de contournement, son centre-ville échappe difficilement aux inconvénients liés au trafic lors des manifestations d’envergure.



Surprise par la forte affluence lors du dernier marché de Noël et les retours des skieurs, la ville s’était retrouvée congestionnée l’hiver dernier. «Nous aimerions éviter de revivre cette situation avec le cœur de Montreux complètement asphyxié et immobilisé, se remémore le municipal de la Mobilité Florian Chiaradia. Ce n’est ni plaisant pour les habitants, ni pour nos hôtes. Nous allons donc tenter de tout mettre en place pour éviter au maximum ce type de perturbations.»